Из-за роковой ошибки хабаровчанин остался без машины

СЕГОДНЯ 02:39 2019-07-16T02:39:27+03:00

Мужчина закрыл авто на ключ, но не включил сигнализацию - этим и воспользовался злоумышленник

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Житель Хабаровска припарковал машину во дворе многоэтажки, закрыл ее на ключ и забыл включить сигнализацию. Роковая ошибка стоила горожанину времени и нервов, которые он потратил, чтобы потом отыскать свою пропажу. Машина исчезла в ту же ночь, к поискам подключились полицейские.

- Оперативники выяснили, что к угону причастен 18-летний парень. По предварительной информации, он взломал дверной замок, сел в салон и благополучно уехал. Позже автомобиль нашли и вернули законному владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении молодого и ранее не судимого хабаровчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до пяти лет. Во время расследования фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU