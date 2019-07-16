2019-07-16T06:45:41+03:00
Общество

На покупку жилья для погорельцев в Хабаровском крае выделили 38 миллионов рублей

Без крыши над головой в поселке Токи остались 20 семей
Ольга КИВА
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На покупку жилья для погорельцев в Хабаровском крае выделили 38 миллионов рублейНа покупку жилья для погорельцев в Хабаровском крае выделили 38 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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Из бюджета Хабаровского края выделят 38 миллионов рублей на покупку жилья для погорельцев из поселка Токи в Ванинском районе. Распоряжение об этом подписал Сергей Фургал. Такую помощь в регионе решили оказать в исключительном порядке, так как пострадало очень много людей. Напомним, пожар, который случился 26 мая, оставил без крыши над головой 20 семей, которые вынуждены были временно жить у родственников и на дачах.

Как отметили в пресс-службе правительства края, жилье для погорельцев сейчас подбирают на вторичном рынке. При этом ищут квартиры и в самом Токи, а также в Ванино и поселке Октябрьском. Одновременно с этим в регионе обсуждают механизм выделения жилья.

Отметим, что 28 жильцов сгоревшего дома за утрату имущества уже получили по 100 тысяч рублей. Права на получение финансовой поддержки также оформляют еще 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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