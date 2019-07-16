На улице Школьной в Биробиджане ограничили движение 16 июля

СЕГОДНЯ 03:38 2019-07-16T06:38:24+03:00

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В Биробиджане 16 июля с 8:00 до 20:00 ограничат движение на улице Школьной. Запрет будет действовать на участке от улицы Биршоссе до улицы 7 ноября. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автолюбителям рекомендуют заранее корректировать маршруты. Поехать можно будет согласно временно измененной схеме «улица Биршоссе 2 км. – улица Тихонькая – улица 7-го Ноября – улица Школьная». Также изменится и расписание автобусов. Общественный транспорт будет курсировать по улицам Биршоссе, Тихонькой и Косникова. Сесть в автобус и выйти из него можно будет на остановках «Стадион», «Евразия» (поворот на улицу Тихонькую), «Инфекционная больница» (в прямом и обратном направлении).

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации и учитывайте вышеуказанную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU