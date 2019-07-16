2019-07-16T06:37:22+03:00
Общество

Пожарные ночью спасли частный жилой дом в Еврейской автономии

Огонь успел уничтожить только оконный проем, никто из людей не пострадал
Ольга КИВА
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Пожарные ночью спасли частный жилой дом в Еврейской автономииПожарные ночью спасли частный жилой дом в Еврейской автономииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пожарные в Еврейской автономии ночью спасли от огня частный жилой дом. Огнеборцы прибыли по вызову в поселок Биджан, к тому времени огонь уже постепенно заполнял собой все пространство. Однако пожарные оперативно принялись тушить возгорание и не дали пламени охватить весь периметр строения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, пламя вскоре потушить удалось. Однако огонь все-таки успел уничтожить оконный проем. К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал. На месте поработали сотрудники пожарной инспекции. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания, а также отыскать виновника.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» и «101». Население региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Только так можно уберечь свое здоровье и жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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