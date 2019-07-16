Забил до смерти и лег спать: в Хабаровском крае осудят сельчанина

СЕГОДНЯ 04:22 2019-07-16T06:36:23+03:00

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В Хабаровском крае перед судом предстанет житель поселка Солнечный, которого обвиняют в причинении смертельных травм другому человеку. По предварительной информации, происшествие случилось во время хмельного застолья в апреле этого года. Фигурант и его приятель поссорились на бытовой почве, а потом в ход пошли кулаки.

- После драки обвиняемый лег спать, как ни в чем не бывало. Утром он проснулся, увидел избитого им собутыльника, а потом понял, что тот уже мертв. Фигурант сбежал с места преступления. Некоторое время спустя он уже давал показания следователю, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Задержанный во всем признался и рассказал, как было дело. На время следствия он находится под стражей. Вскоре за свои деяния мужчина ответит перед судом. К слову, в прошлом фигуранта уже были судимости за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU