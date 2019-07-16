Цветы, овощи и ягоды садоводы Хабаровска представят на ежегодной выставке-ярмарке

СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-16T06:30:51+03:00

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В Хабаровске собираются организовать очередную выставку-ярмарку «Городские цветы». Это мероприятие планируют провести 17 августа в парке «Динамо». К слову, это событие пройдет уже в 21 раз.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, более 300 садоводов представят на выставке цветы, ягоды, овощи и фрукты, выращенные на своих приусадебных участках. Для гостей также подготовили отличную программу времяпрепровождения. Для посетителей устроят конкурсы и сюрпризы, будет масса различных мастер-классов по оформлению букетов, также организаторы предусмотрели множество подарков.

Гости мероприятия познакомятся с техникой составления натюрмортов от местных художников. Кроме того, посетители выберут лучший костюм в конкурсе «Леди лето». Участники этого творческого состязания сами придумывают наряды с использованием плодоовощной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU