Мнимый банковский работник умыкнул у сельчанина из ЕАО реальные деньги

СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-16T04:58:23+03:00

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Житель села Ленинское невольно оказался жертвой мнимых сотрудников банка. Он просто поверил в то, что якобы его картой кто-то пытается расплатиться в другом городе. Звонившие предложили решить вопрос от имени службы безопасности банка, на что потерпевший и согласился.

- Со слов заявителя, сначала на том конце провода говорила девушка, которая и сообщила о прецеденте. Затем она перевела собеседника на службу безопасности. Новый мошенник сказал, что счет карты заблокирован, а деньги находятся на резервном счете. Чтобы решить этот вопрос, от потерпевшего потребовали приготовить кредитный договор на карту и саму карту, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Через некоторое время неизвестный снова позвонил, но уже с другого номера. Он предупредил, что не нужно обращать внимание на приходящие смс-сообщения. Затем собеседник попросил назвать номер кредитного договора и три цифры, расположенные на обратной стороне карты. Потом аферист сказал, что скоро придут новые логин и пароль и закончил разговор.

После этой процедуры потерпевший все-таки прочитал смс-сообщения и обнаружил, что с его счета пропали 99 тысяч рублей. На данный момент известно, что звонки поступали с телефонов, зарегистрированных в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU