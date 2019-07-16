В Хабаровском крае проголосовали за темы для Дальневосточного форума предпринимателей

СЕГОДНЯ 05:20 2019-07-16T06:28:21+03:00

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Подготовка к Дальневосточному форуму предпринимателей идет полным ходом. Один из этапов - определение тем для обсуждения - уже пройден. Так, путем голосования на сайте двфорум.рф сформировали ТОП-5 инициатив, поданных представителями бизнеса. В голосовании участвовали более 300 человек.

- В список особо интересных предложений попали такие направления, как дискуссионная площадка «Женщина и бизнес», батл «Открытый микрофон», мастер-класс «Личная эффективность, инструменты ее достижения, влияние на бизнес», игра-квест «Бизнес-Марафон» и площадка для молодых предпринимателей. Итоги голосования используют для составления программы форума, - сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

На форуме также планируют обсудить инструменты развития Дальнего Востока. Среди них человеческий капитал, продвижение товаров на экспорт, социальное предпринимательство, доступность трудовых ресурсов, участие бизнеса в закупках, совершенствование контрольно-надзорной деятельности и многое другое. Для участников также проведут мастер-классы по продажам через социальные сети и интернет, организуют встречи на тему подбора персонала и правильной презентации, организуют выставку-ярмарку товаров и услуг социальных предпринимателей Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU