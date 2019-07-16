2019-07-16T12:09:27+03:00
Происшествия

В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила восьмилетнего велосипедиста

Ребенок выехал на проезжую часть на зеленый сигнал светофора
Ольга КИВА
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В Хабаровске иномарка «на зебре» сбила восьмилетнего велосипедистаВ Хабаровске иномарка «на зебре» сбила восьмилетнего велосипедистаФото: Мария ЛЕНЦ
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Вчера вечером, 15 июля, в центре Хабаровска иномарка сбила восьмилетнего велосипедиста. Происшествие случилось на Амурском бульваре. По предварительной информации, машина ToyotaRav-4 двигалась со стороны улицы Герасимова, потом водитель хотел повернуть направо на улице Льва Толстого в сторону улицы Серышева. На пути машины появился ребенок, который выехал на проезжую часть на зеленый свет. При этом он двигался по «зебре».

Как сообщил информированный источник, после аварии мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб передней брюшной стенки.

Автолюбителей в краевой столице призывают быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Только так можно сохранить жизнь и здоровье как ваши, так и тех людей, которые могут оказаться с вами рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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