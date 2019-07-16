2019-07-16T12:08:23+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей на реке девочки в Комсомольске продолжаются

На сегодняшний день уже обследовали больше 22 километров акватории
Ольга КИВА
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Поиски пропавшей на реке девочки в Комсомольске продолжаютсяПоиски пропавшей на реке девочки в Комсомольске продолжаютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре продолжаются поиски девочки, пропавшей на реке Амур. По последним данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, уже обследовали больше 22 километров акватории. Поиски пока результатов не дали. Среди тех, кто ищет несовершеннолетнюю, - спасатели, волонтеры и полицейские.

Ранее сообщалось, что об исчезновении девочки стало известно 10 июля вечером. Звонивший в службу спасения рассказал, что несовершеннолетняя исчезла в районе набережной города Комсомольска-на-Амуре. Она зашла в воду и пропала. Оперативно на место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции, были организованы поисковые работы.

Спасатели продолжают траление дна. На данный момент поисковая операция продолжается. Напомним, 14 июля спасатели обследовали более 60 километров территории по течению реки до села Бельго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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