Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-16T12:00:23+03:00

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Школьники из Хабаровского края стали участниками тематической смены «Лесной Подрост», которая прошла во всероссийском детском центре «Орленок». На смену пригласили лучших представителей школьных лесничеств края и призеров регионального этапа конкурса.

Хабаровский край представили Чижикова София, активист школьного лесничества «Феникс» из поселка Ягодное, Александр Григорьев из Николаевска-на-Амуре и Чапыгина Дарья из Амурска. Все ребята - призеры регионального этапа лесного конкурса «Подрост -2018». Они и еще 200 ребят из 51 региона России постигали тонкости лесных профессий и расширяли диапазон знаний о лесе.

- Для ребят организовали мастер-классы, проводили тематические квесты, интеллектуальные и деловые игры. Также участники смены экспериментировали в эко-лабораториях, осваивали азы флористики, колористики и ландшафтного дизайна в эко-студиях. Также ребятам рассказали о премудростях туристской подготовки и первой медицинской помощи. Были в программе отдыха походы и восхождения, - рассказали в краевом управлении лесами.

ИСТОЧНИК KP.RU