2019-07-16T09:53:41+03:00
Общество

В Биробиджане разберут старый мост и построят новый

Работы по реконструкции начнутся в сентябре 2019 года
Ольга КИВА
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В Биробиджане разберут старый мост и построят новыйВ Биробиджане разберут старый мост и построят новыйФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане собираются реконструировать старый автомобильный мост через реку Большая Бира. Работы планируют начать в сентябре этого года. Совещание по этому поводу в мэрии уже прошло. Помимо сроков реализации проекта участники встречи также определили график выполнения ремонтных работ.

- В середине июля планируют определить подрядчика путем проведения аукциона. Необходимую документацию уже подготовили. Строителям предстоит восстановить 536 метров моста. В общей сложности стоимость работ оценивают почти в 550 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Восстанавливать мост будут в два этапа. Сначала обустроят временную переправу, а потом разберут старую конструкцию вплоть до опор. Потом строители приступят к обустройству нового моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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