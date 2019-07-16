Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-16T11:55:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Николаевска-на-Амуре упорно добивалась переселения в благоустроенную квартиру из аварийного жилья. Дом, в котором обитала пенсионерка-инвалид, еще в 2016 году признали непригодным для жилья, однако время шло, а долгожданный переезд постоянно откладывался. Ситуация в корне изменилась, когда вмешались правоохранители.

- Проверку начали после обращения горожанки в прокуратуру. В итоге установили, что заявительница довольно долго проживала в квартире двухэтажного деревянного дома, стены и фундамент которого сильно изношены. Также в конструктивных элементах постройки были многочисленные повреждения. Съезжать пенсионерке было некуда, так как другого жилья она не имела, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Воздействовать на местных чиновников пришлось через суд. Служители Фемиды обязали администрацию городского поселения предоставить заявительнице во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилье. Это требование уже выполнено – в июле 2019 года пенсионерка наконец-то получила ключи от нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU