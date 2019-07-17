СЕГОДНЯ 01:11 2019-07-17T03:31:49+03:00

Погода в Хабаровске на 17 июля 2019 года: днем до +28, возможен дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Дождливо будет на большей части региона

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Драма в атмосфере накаляется. Циклон на юго-западе со стороны Китая, на севере и северо-востоке антициклоны. На фоне разницы давления образуются фронты, что обостряет напряжение. Всюду облачность, местами тучи, которые грозят осадками и иногда даже проливаются дождями. К этому всему добавляется жара.

В Биробиджане дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +24+26.

В Хабаровске небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +26+28. Уровень Амура у краевого центра 192 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается спад на 20-25 сантиметров. Температура воды 23,4 градуса.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +27+29. Уровень Амура у города Юности 239 сантиметров.

В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25. Уровень Амура в устье реки 128 см.

В Охотске дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU