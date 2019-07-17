Погода в Хабаровске на 17 июля 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Драма в атмосфере накаляется. Циклон на юго-западе со стороны Китая, на севере и северо-востоке антициклоны. На фоне разницы давления образуются фронты, что обостряет напряжение. Всюду облачность, местами тучи, которые грозят осадками и иногда даже проливаются дождями. К этому всему добавляется жара.
В Биробиджане дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +24+26.
В Хабаровске небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +26+28. Уровень Амура у краевого центра 192 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается спад на 20-25 сантиметров. Температура воды 23,4 градуса.
В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +24+26.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +27+29. Уровень Амура у города Юности 239 сантиметров.
В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27.
В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25. Уровень Амура в устье реки 128 см.
В Охотске дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU