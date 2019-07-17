Бухгалтер из лесничества в Хабаровском крае насчитала на условный срок

СЕГОДНЯ 02:25 2019-07-17T02:28:03+03:00

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Бухгалтер из Вяземского района села на скамью подсудимых по обвинению в присвоении денег в особо крупном размере. Пострадавшей стороной в данном случае стало лесничество, в котором работала фигурантка. Из материалов дела следует, что женщина методично в период с 2014 по 2015 годы изымала из вверенных ей денег некоторые суммы.

- Осужденная воспользовалась своим служебным положением и вносила в ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам заведомо ложные сведения. Например, она якобы выдавала сотрудникам учреждения средства на покупку материальных запасов. Потом женщина составляла авансовые отчеты от их имени, к которым прикладывала подложные товарные чеки на приобретение запасных частей и смазочных материалов, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В общей сложности фигурантка успела выманить из бюджета больше трех миллионов рублей. Суд принял во внимание все обстоятельства это дела и постановил – лишить бухгалтера свободы сроком на пять лет. Правда, наказание назначили женщине условное. Кроме того, с нее полностью взыскали причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU