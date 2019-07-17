В Хабаровске появилась площадка для занятий параворкаутом

СЕГОДНЯ 02:59 2019-07-17T03:26:35+03:00

Здесь будут проводить время ребята с особенностями развития

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В Краснофлотском районе Хабаровска обустроили площадку для занятий параворкаутом. Теперь у ребят с особенностями в развитии есть своя территория, где они могут заниматься и проводить время с удовольствием и пользой, занимаясь на брусьях и турникетах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, деньги на обустройство такой площадки нашли благодаря двум источникам. Часть средств удалось получить за счет гранта. Также профинансировали этот проект за счет благотворительного фонда поддержки и развития детского и юношеского спорта «Ириска».

Официальное открытие площадки для занятий параворкаутом состоится в пятницу, 19 июля, в 18:00 на территории Дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние». Адрес: улица Руднева, 68. В программе мероприятия шоу-программа, мастер- классы, флешмоб и беспроигрышная лотерея.

ИСТОЧНИК KP.RU