2019-07-17T03:58:33+03:00
Происшествия

Биробиджанка упорно стремилась в тюрьму за счет краж

В последний раз она похитила телефон у своего знакомого
Ольга КИВА
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Биробиджанка упорно стремилась в тюрьму за счет кражБиробиджанка упорно стремилась в тюрьму за счет кражФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Биробиджана заработала новый срок за кражу, не ответив сполна за предыдущее преступление. Она была на испытательном сроке, когда похитила у одного из своих знакомых телефон. Фигурантка пришла в квартиру потерпевшего, улучила момент, когда ее никто не видит, взяла гаджет и ушла. Потерпевший оценил ущерб в шесть тысяч рублей.

- На суде 28-летняя горожанка не стала отрицать свою вину и во всем созналась. Осужденная также во всем раскаялась. Суд учел эти обстоятельства. К слову, в прошлом ее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Согласно решению суда женщина проведет за решеткой три года. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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