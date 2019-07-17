2019-07-17T04:57:22+03:00
Общество

«Радуга перспектив» из ЕАО украсит «Улицу Дальнего Востока - 2019»

Павильон украсят в честь 85-летия области
Ольга КИВА
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«Радуга перспектив» из ЕАО украсит «Улицу Дальнего Востока - 2019»«Радуга перспектив» из ЕАО украсит «Улицу Дальнего Востока - 2019»Фото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии готовят презентацию региона на выставке «Улица Дальнего Востока». Это мероприятие пройдет с 3 по 8 сентября на набережной Дальневосточного федерального университета во Владивостоке во время пятого Восточного экономического форума. К такому событию в регионе решили представить экспозицию «Радуга перспектив», раскрывающую национальную и природную особенности области и инвестиционную привлекательность.

- Павильон решили обустроить в честь 85-летия региона. Ключевым элементом здесь будет двухметровый цилиндр с тысячами изображений, уходящих вниз в виде тоннеля, в который можно будет войти. Таким образом, посетители выставки смогут прикоснуться к истории региона и проникнуться ее культурой и традициями, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Павильон также украсит радуга на фоне флага области, символизирующая стремления вверх, рост и развитие. Рядом с экспозицией расположат интерактивную шахматную доску с объемными фигурами, а вечером гости будут любоваться инсталляция в виде спирали со словами на идише. Эти и другие сюрпризы подготовили в области для гостей выставки. К слову, внутри павильона пройдут презентации семи инвестиционных проектов, которые планируют реализовать в ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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