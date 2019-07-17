2019-07-17T05:41:31+03:00
Звезды

Молодых авторов приглашают в Хабаровск на Всероссийскую школу писательского мастерства

Это мероприятие объединит молодых литераторов Дальнего Востока
Ольга КИВА
Поделиться:
Молодых авторов приглашают в Хабаровск на Всероссийскую школу писательского мастерстваМолодых авторов приглашают в Хабаровск на Всероссийскую школу писательского мастерстваФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске пройдет Всероссийская школа писательского мастерства для молодых литераторов Дальнего Востока. Год назад аналогичное мероприятие уже организовали при участии журнала «Наш современник». В этом году событие поддержали журналы «Нева» и «Дальний Восток».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, для участников организуют мастер-классы. Отметим, что для слушателей из Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, а также республик Бурятии и Саха (Якутия) проведут мастер-классы члены Союза писателей России Илья Кочергин (проза), Александра Николашина (проза) и Елена Добровенская (поэзия).

Школа писательского мастерства пройдет с 25 по 28 июля на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки. К участию в мероприятии приглашают авторов в возрасте до 35 лет. Подобные события помогают найти талантливых молодых писателей, а также развивать отечественную литературу и популяризировать русский язык. Для участия в проекте приглашаются авторы в возрасте до 35 лет. Более подробная информация по телефону 8 (4212) 32-72-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из Хабаровска
За нестриженные газоны в Хабаровском крае ответят «управляйки»
Дополнительные силы помогут войти в график ремонта Комшоссе в Комсомольске
За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную сумму
В Хабаровске написали «Послания женщинам», решающим делать аборт или нет
Штормовое предупреждение: в Биробиджане в ночь на 18 июля ожидаются ливни
На севере Хабаровского края восстановили размытую дождями дорогу
В Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновением
В интернет-кафе Хабаровска неожиданно нашли побочный бизнес
Двести гектаров сорняков вместо вспаханного поля обнаружили в ЕАО
Имущество с дачи комсомольчанина «ушло» вместе с гостем
Отравившиеся пациенты в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае идут на поправку
Лучшего лесного пожарного выберут в Хабаровском крае
«Радуга перспектив» из ЕАО украсит «Улицу Дальнего Востока - 2019»
В Хабаровском крае добровольцы очистили от мусора ручей Невтэчен
Биробиджанка упорно стремилась в тюрьму за счет краж
Заброшенный дом в Еврейской автономии сгорел после визита подростков
В Хабаровске появилась площадка для занятий параворкаутом
Бухгалтер из лесничества в Хабаровском крае насчитала на условный срок
В Хабаровском крае к жаре прибавится влажность
Родителей в Хабаровске поблагодарили за помощь в ремонте школ
Погода в Хабаровске на 17 июля 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки
Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале
Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины
Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной
В Биробиджане разберут старый мост и построят новый
Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»