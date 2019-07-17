Молодых авторов приглашают в Хабаровск на Всероссийскую школу писательского мастерства

СЕГОДНЯ 05:30 2019-07-17T05:41:31+03:00

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В Хабаровске пройдет Всероссийская школа писательского мастерства для молодых литераторов Дальнего Востока. Год назад аналогичное мероприятие уже организовали при участии журнала «Наш современник». В этом году событие поддержали журналы «Нева» и «Дальний Восток».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, для участников организуют мастер-классы. Отметим, что для слушателей из Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, а также республик Бурятии и Саха (Якутия) проведут мастер-классы члены Союза писателей России Илья Кочергин (проза), Александра Николашина (проза) и Елена Добровенская (поэзия).

Школа писательского мастерства пройдет с 25 по 28 июля на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки. К участию в мероприятии приглашают авторов в возрасте до 35 лет. Подобные события помогают найти талантливых молодых писателей, а также развивать отечественную литературу и популяризировать русский язык. Для участия в проекте приглашаются авторы в возрасте до 35 лет. Более подробная информация по телефону 8 (4212) 32-72-20.

ИСТОЧНИК KP.RU