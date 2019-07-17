Лучшего лесного пожарного выберут в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:56 2019-07-17T05:56:54+03:00

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На территории Хорского лесничества состоится региональный этап пятого Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2019». 25 и 26 июля за звание лучшего в своей профессии будут бороться 18 претендентов из пожарных подразделений со всего края, а победитель, в свою очередь, в сентябре отправится в Московскую область, где судьи выберут лучшего пожарного страны.

- Все конкурсанты готовы выполнять теоретические и практические нормативы соревнований, и, в случае победы, представить свой регион на федеральном этапе конкурса профмастерства, - отметили в пресс-службе управления лесами правительства Хабаровского края. - В прошлом году наш край на федеральном этапе представлял десантник-пожарный хорского авиаотделения «ДВ авиабаза» Николай Мезрин, который занял 13 место из тридцати двух участников.

Как сообщили в ведомстве, заявки на участие в оргкомитет конкурса поступили не только из регионов РФ, но и от представителей лесных профессий из Белоруссии, Казахстана и Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU