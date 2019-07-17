2019-07-17T05:56:54+03:00
Общество

Лучшего лесного пожарного выберут в Хабаровском крае

А победитель регионального этапа поборется за звание лучшего специалиста страны
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Лучшего лесного пожарного выберут в Хабаровском краеЛучшего лесного пожарного выберут в Хабаровском краеФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

На территории Хорского лесничества состоится региональный этап пятого Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2019». 25 и 26 июля за звание лучшего в своей профессии будут бороться 18 претендентов из пожарных подразделений со всего края, а победитель, в свою очередь, в сентябре отправится в Московскую область, где судьи выберут лучшего пожарного страны.

- Все конкурсанты готовы выполнять теоретические и практические нормативы соревнований, и, в случае победы, представить свой регион на федеральном этапе конкурса профмастерства, - отметили в пресс-службе управления лесами правительства Хабаровского края. - В прошлом году наш край на федеральном этапе представлял десантник-пожарный хорского авиаотделения «ДВ авиабаза» Николай Мезрин, который занял 13 место из тридцати двух участников.

Как сообщили в ведомстве, заявки на участие в оргкомитет конкурса поступили не только из регионов РФ, но и от представителей лесных профессий из Белоруссии, Казахстана и Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из Хабаровска
За нестриженные газоны в Хабаровском крае ответят «управляйки»
Дополнительные силы помогут войти в график ремонта Комшоссе в Комсомольске
За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную сумму
В Хабаровске написали «Послания женщинам», решающим делать аборт или нет
Штормовое предупреждение: в Биробиджане в ночь на 18 июля ожидаются ливни
На севере Хабаровского края восстановили размытую дождями дорогу
В Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновением
В интернет-кафе Хабаровска неожиданно нашли побочный бизнес
Двести гектаров сорняков вместо вспаханного поля обнаружили в ЕАО
Имущество с дачи комсомольчанина «ушло» вместе с гостем
Отравившиеся пациенты в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае идут на поправку
Молодых авторов приглашают в Хабаровск на Всероссийскую школу писательского мастерства
«Радуга перспектив» из ЕАО украсит «Улицу Дальнего Востока - 2019»
В Хабаровском крае добровольцы очистили от мусора ручей Невтэчен
Биробиджанка упорно стремилась в тюрьму за счет краж
Заброшенный дом в Еврейской автономии сгорел после визита подростков
В Хабаровске появилась площадка для занятий параворкаутом
Бухгалтер из лесничества в Хабаровском крае насчитала на условный срок
В Хабаровском крае к жаре прибавится влажность
Родителей в Хабаровске поблагодарили за помощь в ремонте школ
Погода в Хабаровске на 17 июля 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки
Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале
Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины
Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной
В Биробиджане разберут старый мост и построят новый
Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»