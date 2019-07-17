2019-07-17T07:28:26+03:00
Общество

Двести гектаров сорняков вместо вспаханного поля обнаружили в ЕАО

Нерадивого хозяина участка проверяющие заставили заняться прополкой
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Двести гектаров сорняков вместо вспаханного поля обнаружили в ЕАОДвести гектаров сорняков вместо вспаханного поля обнаружили в ЕАОФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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Нарушения земельного законодательства вскрылись во время рейда сотрудников Россельхознадзора по пахотным землям в Еврейской автономии. При проверке инспекторы обнаружили участок размером в 249 гектаров, из которых 229 гектаров было занято травой, кустами и деревьями, хотя участок имеет сельскохозяйственное назначение, и за его состоянием владелец должен был строго следить.

- При визуальном осмотре выявлено, что земельный участок площадью 249 гектаров используется частично, на площади 229 гектаров наблюдается зарастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому карю и ЕАО. - Выявленные факты свидетельствует о том, что собственником земельных участков сельхозназначения не проводятся обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Нерадивому владельцу выдали предписание, обязывающее его устранить все найденные недочеты, а если говорить проще - хозяину участка в самое ближайшее время придется заняться прополкой сорняков и выкорчевыванием кустов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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