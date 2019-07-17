В интернет-кафе Хабаровска неожиданно нашли побочный бизнес

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-17T09:30:09+03:00

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В Хабаровске пресекли незаконный игорный бизнес. Ушлые предприниматели догадались прикрыться вывеской интернет-кафе, а на самом деле устраивали азартные игры. Однако в один прекрасный день их деятельность резко закончилась.

- В помещении провели обыск и обнаружили 16 игровых автоматов, телефоны, деньги, заработанные нечестным путем, а также бухгалтерскую документацию. Все это имущество уже изъяли. На сегодняшний день обвинение в незаконной организации азартных игр предъявили 35-летнему мужчине и трем женщинам в возрасте 31, 24 и 27 лет, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, злоумышленники занимались «черным» бизнесом с января по июль 2019 года в Индустриальном районе Хабаровска. Сами фигуранты уже дали признательные показания и раскаялись в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU