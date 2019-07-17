В Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновением

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-17T08:27:30+03:00

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В поселке Амурзет в Еврейской автономии отдыхающие стали свидетелями исчезновения мужчины. Со слов очевидцев, мужчина пошел купаться, и затем скрылся под водой. Сообщение об этом происшествии получили сначала полицейские, а потом и спасатели.

- На месте уже работают специалисты поисково-спасательной службы Еврейской автономии в составе четырех человек, одной единицы техники и одного плавсредства. Также в поисковой операции участвуют сотрудники пограничной службы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителям области настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила безопасности при купании. Например, нельзя купаться, будучи нетрезвыми, не заходите в воду выше пояса, если не умеете плавать, купайтесь только водоемах, прошедших освидетельствование. Родителей призывают внимательно следить за детьми. В экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU