2019-07-17T08:27:30+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновением

Все произошло на глазах очевидцев
Ольга КИВА
Поделиться:
В Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновениемВ Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновениемФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В поселке Амурзет в Еврейской автономии отдыхающие стали свидетелями исчезновения мужчины. Со слов очевидцев, мужчина пошел купаться, и затем скрылся под водой. Сообщение об этом происшествии получили сначала полицейские, а потом и спасатели.

- На месте уже работают специалисты поисково-спасательной службы Еврейской автономии в составе четырех человек, одной единицы техники и одного плавсредства. Также в поисковой операции участвуют сотрудники пограничной службы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителям области настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила безопасности при купании. Например, нельзя купаться, будучи нетрезвыми, не заходите в воду выше пояса, если не умеете плавать, купайтесь только водоемах, прошедших освидетельствование. Родителей призывают внимательно следить за детьми. В экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из Хабаровска
За нестриженные газоны в Хабаровском крае ответят «управляйки»
Дополнительные силы помогут войти в график ремонта Комшоссе в Комсомольске
За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную сумму
В Хабаровске написали «Послания женщинам», решающим делать аборт или нет
Штормовое предупреждение: в Биробиджане в ночь на 18 июля ожидаются ливни
На севере Хабаровского края восстановили размытую дождями дорогу
В интернет-кафе Хабаровска неожиданно нашли побочный бизнес
Двести гектаров сорняков вместо вспаханного поля обнаружили в ЕАО
Имущество с дачи комсомольчанина «ушло» вместе с гостем
Отравившиеся пациенты в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае идут на поправку
Лучшего лесного пожарного выберут в Хабаровском крае
Молодых авторов приглашают в Хабаровск на Всероссийскую школу писательского мастерства
«Радуга перспектив» из ЕАО украсит «Улицу Дальнего Востока - 2019»
В Хабаровском крае добровольцы очистили от мусора ручей Невтэчен
Биробиджанка упорно стремилась в тюрьму за счет краж
Заброшенный дом в Еврейской автономии сгорел после визита подростков
В Хабаровске появилась площадка для занятий параворкаутом
Бухгалтер из лесничества в Хабаровском крае насчитала на условный срок
В Хабаровском крае к жаре прибавится влажность
Родителей в Хабаровске поблагодарили за помощь в ремонте школ
Погода в Хабаровске на 17 июля 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки
Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале
Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины
Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной
В Биробиджане разберут старый мост и построят новый
Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»