В Хабаровске написали «Послания женщинам», решающим делать аборт или нет

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-17T09:58:10+03:00

Акция прошла с 8 по 15 июля в Центральном и Краснофлотском районах

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В Хабаровске прошла недельная акция против абортов «Подари мне жизнь». С 8 по 15 июля в женских консультациях Центрального и Краснофлотского районов КГБУЗ «Родильный дом № 1» желающие писали письма женщинам, которые оказались перед нелегким выбором – делать аборт или нет. Послания опускали в специальные ящики, установленные в холлах консультаций.

- Посетительницы медучреждений писали несколько строк в поддержку будущих мам и новых жизней. Некоторые легко и кратко описали свою историю преодоления трудностей и принятия решения стать мамами, а некоторые со слезами на глазах писали слова ободрения и поддержки, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

В акции также участвовали акушеры-гинекологи, психолог, работники регистратуры и администрации Родильного дома № 1. Всех откликнувшихся благодарят за теплые слова для женщин, оказавшихся перед трудным выбором. Надеемся, что такая поддержка поможет горожанкам принять правильное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU