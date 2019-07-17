За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную сумму

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-17T10:28:40+03:00

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Браконьеров из Николаевска-на-Амуре обязали заплатить довольно крупную сумму – больше 1,6 миллиона рублей. Во столько оценили причиненный фигурантами ущерб водно-биологическим ресурсам государства. Решение об этом накануне огласили служители Фемиды.

- Всего в деле о незаконной добыче и обороте водных биологических ресурсов замешаны пять человек. Ранее злоумышленников уже приговорили к лишению свободы. У каждого из осужденных свой срок. Наказание назначили условное с испытательным сроком и дополнительным наказанием в виде штрафа. Приговоры вступили в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Врем шло, однако нарушители не торопились добровольно возмещать ущерб от своей «работы». Тогда городской прокурор обратился в суд с иском. Служители Фемиды полностью удовлетворили требования и теперь мужчинам не отвертеться от расставания со столь солидной суммой.

ИСТОЧНИК KP.RU