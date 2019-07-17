За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную сумму
Браконьеров из Николаевска-на-Амуре обязали заплатить довольно крупную сумму – больше 1,6 миллиона рублей. Во столько оценили причиненный фигурантами ущерб водно-биологическим ресурсам государства. Решение об этом накануне огласили служители Фемиды.
- Всего в деле о незаконной добыче и обороте водных биологических ресурсов замешаны пять человек. Ранее злоумышленников уже приговорили к лишению свободы. У каждого из осужденных свой срок. Наказание назначили условное с испытательным сроком и дополнительным наказанием в виде штрафа. Приговоры вступили в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Врем шло, однако нарушители не торопились добровольно возмещать ущерб от своей «работы». Тогда городской прокурор обратился в суд с иском. Служители Фемиды полностью удовлетворили требования и теперь мужчинам не отвертеться от расставания со столь солидной суммой.
ИСТОЧНИК KP.RU