2019-07-17T10:28:40+03:00
Происшествия

За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную сумму

Речь идет о расходах в общей сложности на 1,6 миллиона рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную суммуЗа преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную суммуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Браконьеров из Николаевска-на-Амуре обязали заплатить довольно крупную сумму – больше 1,6 миллиона рублей. Во столько оценили причиненный фигурантами ущерб водно-биологическим ресурсам государства. Решение об этом накануне огласили служители Фемиды.

- Всего в деле о незаконной добыче и обороте водных биологических ресурсов замешаны пять человек. Ранее злоумышленников уже приговорили к лишению свободы. У каждого из осужденных свой срок. Наказание назначили условное с испытательным сроком и дополнительным наказанием в виде штрафа. Приговоры вступили в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Врем шло, однако нарушители не торопились добровольно возмещать ущерб от своей «работы». Тогда городской прокурор обратился в суд с иском. Служители Фемиды полностью удовлетворили требования и теперь мужчинам не отвертеться от расставания со столь солидной суммой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из Хабаровска
За нестриженные газоны в Хабаровском крае ответят «управляйки»
Дополнительные силы помогут войти в график ремонта Комшоссе в Комсомольске
В Хабаровске написали «Послания женщинам», решающим делать аборт или нет
Штормовое предупреждение: в Биробиджане в ночь на 18 июля ожидаются ливни
На севере Хабаровского края восстановили размытую дождями дорогу
В Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновением
В интернет-кафе Хабаровска неожиданно нашли побочный бизнес
Двести гектаров сорняков вместо вспаханного поля обнаружили в ЕАО
Имущество с дачи комсомольчанина «ушло» вместе с гостем
Отравившиеся пациенты в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае идут на поправку
Лучшего лесного пожарного выберут в Хабаровском крае
Молодых авторов приглашают в Хабаровск на Всероссийскую школу писательского мастерства
«Радуга перспектив» из ЕАО украсит «Улицу Дальнего Востока - 2019»
В Хабаровском крае добровольцы очистили от мусора ручей Невтэчен
Биробиджанка упорно стремилась в тюрьму за счет краж
Заброшенный дом в Еврейской автономии сгорел после визита подростков
В Хабаровске появилась площадка для занятий параворкаутом
Бухгалтер из лесничества в Хабаровском крае насчитала на условный срок
В Хабаровском крае к жаре прибавится влажность
Родителей в Хабаровске поблагодарили за помощь в ремонте школ
Погода в Хабаровске на 17 июля 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки
Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале
Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины
Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной
В Биробиджане разберут старый мост и построят новый
Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»