Дополнительные силы помогут войти в график ремонта Комшоссе в Комсомольске

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-17T11:11:50+03:00

На участке от Силинского моста до проспекта Победы только начали готовить основание будущей дороги

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре решили привлечь дополнительные силы для ремонта Комшоссе. Решение об этом приняли вчера на совещании, которое провел новый глава администрации Алексей Разин. На сегодняшний день на участке от Силинского моста до проспекта Победы началась подготовка основания будущей дороги.

- На объекте сейчас идут работы по отсыпке песком участка от Победы до моста через ручей Теплый ключ. Скоро дорожники начнут укладывать геотекстиль и три слоя щебенки. Также продолжают расширять и отсыпать дороги между мостами через Теплый ключ и Силинку, устанавливают водопропуск Теплого ключа, которые избавит от моста через ручей и поможет расширить Комшоссе, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Дополнительные силы решили привлечь из-за отставания от графика. Потенциальные субподрядчики уже рассматривают возможность заключения договоров. Итог переговоров будет известен через два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU