Для «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из Хабаровска

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-17T12:23:15+03:00

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В Биробиджане продолжается эксперимент по поддержанию чистоты в районе Невского залива. Ранее здесь установили мусорные баки, но неизвестные стащили их. Поиски пропавшего имущества пока не дали результатов. Тогда в столице Еврейской автономии решили установить более модернизированный бак.

- Особенность этой емкости в том, что она частично находится под землей на глубине два метра. На поверхности останется компактная часть. Мусор, который будут выбрасывать в контейнер, попадет в бесшовный полиэтиленовый контейнер. А внутри емкости размещен плотный и прочный полиэфирный мешок. Когда он наполнится, его извлекут с помощью стального траверса и опустошат при вывозе. Процесс очистки бака занимает не более пары минут, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Купили такой контейнер в Хабаровске. Теперь его вряд ли кто-то сможет украсть, а птицы и грызуны не смогут добраться до его содержимого благодаря универсальной крышке. В подземной части конструкции постоянно будет невысокая температура, значит, вероятность появления неприятных запахов и размножения бактерий будет сведена к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU