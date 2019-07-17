2019-07-17T12:23:15+03:00
Общество

Для «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из Хабаровска

Оригинальный контейнер установили в районе Невского залива
Ольга КИВА
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Для «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из ХабаровскаДля «чистого» эксперимента в Биробиджане привезли мусорный бак из ХабаровскаФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане продолжается эксперимент по поддержанию чистоты в районе Невского залива. Ранее здесь установили мусорные баки, но неизвестные стащили их. Поиски пропавшего имущества пока не дали результатов. Тогда в столице Еврейской автономии решили установить более модернизированный бак.

- Особенность этой емкости в том, что она частично находится под землей на глубине два метра. На поверхности останется компактная часть. Мусор, который будут выбрасывать в контейнер, попадет в бесшовный полиэтиленовый контейнер. А внутри емкости размещен плотный и прочный полиэфирный мешок. Когда он наполнится, его извлекут с помощью стального траверса и опустошат при вывозе. Процесс очистки бака занимает не более пары минут, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Купили такой контейнер в Хабаровске. Теперь его вряд ли кто-то сможет украсть, а птицы и грызуны не смогут добраться до его содержимого благодаря универсальной крышке. В подземной части конструкции постоянно будет невысокая температура, значит, вероятность появления неприятных запахов и размножения бактерий будет сведена к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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