Пенсионеров в Хабаровске накормили «Добрыми обедами»
В Хабаровске проходит благотворительная акция с говорящим названием «Добрые обеды». Организаторы этого мероприятия каждое воскресенье устраивают для пожилых людей небольшую трапезу – бесплатно кормят пенсионеров и малоимущих едой, которую приготовили на кухне при храме.
Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, милосердие – это неотъемлемая часть жизни церкви, ведь вера без дел мертва. Верующие следуют этой евангельской истине и творят добро по мере своих скромных сил. Так, каждый выходной после Божественной литургии в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы пожилые и немощные прихожане могут поесть горячую и вкусную пищу.
Отметим, что получить свою порцию добра к храму приходят 20-25 человек в день. К слову, возле храма есть также крытая беседка, утепленная для зимы, там-то и обедают пенсионеры.
ИСТОЧНИК KP.RU