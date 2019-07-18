2019-07-18T04:18:26+03:00
Общество

Пенсионеров в Хабаровске накормили «Добрыми обедами»

Еду для горожан готовят на кухне рядом с храмом
Ольга КИВА
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Пенсионеров в Хабаровске накормили «Добрыми обедами»Пенсионеров в Хабаровске накормили «Добрыми обедами»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске проходит благотворительная акция с говорящим названием «Добрые обеды». Организаторы этого мероприятия каждое воскресенье устраивают для пожилых людей небольшую трапезу – бесплатно кормят пенсионеров и малоимущих едой, которую приготовили на кухне при храме.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, милосердие – это неотъемлемая часть жизни церкви, ведь вера без дел мертва. Верующие следуют этой евангельской истине и творят добро по мере своих скромных сил. Так, каждый выходной после Божественной литургии в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы пожилые и немощные прихожане могут поесть горячую и вкусную пищу.

Отметим, что получить свою порцию добра к храму приходят 20-25 человек в день. К слову, возле храма есть также крытая беседка, утепленная для зимы, там-то и обедают пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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