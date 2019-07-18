Директора турфирмы в Хабаровском крае осудили за 83 преступления

СЕГОДНЯ 03:52 2019-07-18T04:17:27+03:00

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Директора турфирмы из Советской Гавани осудили за мошенничество. По материалам дела, женщину обвиняли в 13 эпизодах мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и 70 эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенного с использованием своего служебного положения.

- Фигурантка довольно охотно заключала договоры на предоставление туристических услуг, брала деньги с клиентов, а потом действовала по отработанной схеме. Она вводила покупателей путевок в заблуждение, называла новые даты поездки, устанавливала новые условия договоров, а также новые маршруты следования. Так женщина «работала» с сентября 2014 года по август 2015 года, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Фигурантка также активно предлагала покупать туры в рассрочку, а потом самостоятельно оформляла заявки от имени от имени клиентов и отправляла их в банк. Дальше дело техники – убедить клиента отдать деньги под предлогом, что в районе нет отделения банка, а она может оплатить через интернет. В общей сложности подозреваемая причинила ущерб на 9,5 миллиона рублей. По решению суда она проведет в исправительной колонии три с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU