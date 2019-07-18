Дыры в новом водопроводе в Хабаровске будут искать с помощью спутника

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-18T10:21:30+03:00

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В Хабаровске установили новый коллектор в микрорайоне «Пятая площадка». Обновление на этом участке нужно было давно - старый трубопровод проложили в 60-х годах прошлого века. До ремонта он находился в аварийном состоянии. Реконструкция объекта началась в мае, на сегодняшний день работы уже закончились.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новый коллектор должен прослужить не менее 50 лет. На установку потратили больше 17 миллионов рублей. В будущем собираются протянуть коллектор до улицы Пионерской.

К слову, у нового трубопровода даже есть GPS-отметки. Это значит, что можно будет в случае аварии легко по спутнику отыскать брешь в трубе. Отметим, что в этом году в краевой столице также собираются привести в порядок больше 20 километров сетей водопровода и канализации, которые собираются занести в навигационную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU