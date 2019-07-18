В Хабаровский край доставили молочных коров из Калужской и Иркутской областей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-18T10:20:04+03:00

С начала года в регион завезли 358 голов крупного рогатого скота

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В Хабаровском крае фермеры обновляют молочное стадо. Так, с начала года в регион уже доставили 358 голов крупного рогатого скота. Телок и нетелей привезли в регион спецтранспортом из Калужской и Иркутской областей.

Один из сельхозпроизводителей приобрел 66 нетелей швицкой породы. Животные будут жить в Хабаровском районе. К слову, их ценят за высокие удои, спокойный нрав и крепкое здоровье. Кроме того, эти животные отлично приспосабливаются к разным климатическим условиям.

- До конца года фермеры собираются купить более 600 голов крупного рогатого скота с привлечением государственной поддержки, в том числе мясного направления 100 голов. В целом в регионе сегодня насчитывают поголовье животных почти в 18 тысяч, - рассказали в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU