Жителя Бурятии суд заставил бесплатно работать в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-18T10:17:27+03:00

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых усадили жителя Бурятии, которому предъявили обвинение в краже. По предварительной информации, это случилось, когда фигурант и его жертва находились на пароме. Судно следовало из порта Холмск в порт Ванино, а по прибытии к месту назначения один из пассажиров обнаружил пропажу денег.

- Оба участника событий оказались в одной каюте, один спал, а другой бодрствовал. Второй улучил момент и тихонько стащил куртку потерпевшего. В кармане он нашел 92 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Во время разбирательств осужденный возместил ущерб, и суд учел это обстоятельство. В итоге мужчину приговорили к обязательным работам. Трудиться на благо общества осужденному придется 336 часов. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU