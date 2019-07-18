Молодой тигр в Хабаровском крае не до конца отлучился от матери

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-18T10:16:34+03:00

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Ученые в Хабаровском крае побывали в восточной части заповедника «Большехехцирский». Они заменили карты памяти в фотоловушках, а заодно и изучили местность. Исследователи обнаружили довольно много следов на маршруте «река Белая - комбинат «Радон» - Хабаровск-47».

- Возможно, полосатые хищники пришли сюда три месяца назад. К слову, эта территория находится далеко от обитания тигриного самца. Она хороша с точки зрения безопасности тигрят. Также появилось предположение, что молодой тигр учится самостоятельности, однако он не до конца отлучился от матери. Его следы обнаружили на удалении не более полутора километров от следов тигрицы, - рассказали в пресс-службе ФГУП «Заповедное Приамурье».

Напомним, второй тигренок – девочка, пока держится при матери. Максимально возможная опасность для ее брата в здешних лесах – это встреча с крупным бурым медведем или секачом. Уроки охоты для молодого самца будут весьма успешными. Об этом можно с уверенностью говорить, потому что он находится на территории, где обитает крупное свиное стадо с большим количеством поросят.

ИСТОЧНИК KP.RU