СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-18T11:45:21+03:00

В Комсомольске продолжают искать девочку, исчезнувшую во время купания Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Комсомольске-на-Амуре продолжают искать девочку-подростка, которая исчезла во время купания в реке Амур. Происшествие случилось 10 июля. По предварительной информации, несовершеннолетняя зашла в воду и пропала.

- Ежедневно спасатели ведут поиски. По данным на 17 июля уже обследовали 27,5 километра акватории и береговой линии реки Амур. Пока поиски не увенчались успехом, поисковая операция продолжается на сегодняшний день, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Девочку ищут спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. В общей сложности уже обследовали 185 километров акватории и береговой линии.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» и «101». Комсомольчан убедительно просят быть предельно внимательными при нахождении рядом с водой. Родители, пожалуйста, не оставляйте без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU