Чиновников в Хабаровском крае подвела изношенная канализация

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-18T11:44:07+03:00

Из-за проблем с водоотведением стоки попадали в ручей и реку в Эльбане

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В Хабаровском крае к ответу призвали чиновников из администрации Эльбанского сельского поселения. Суть претензии сводилась к ошибкам при организации водоотведения и водоснабжения. В результате допущенных недочетов в ручей Савой-Хайчон и реку Эльбан сбрасывали неочищенные стоки.

- Нарушения выявили во время проверки исполнения законодательства об охране водных объектов при сбросе сточных вод. Выяснилось, что действующая канализационная сеть изношена. Местами ее отдельные части нужно было заменить, - прокомментировали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

В итоге главе администрации Эльбанского городского поселения внесли представление. Требования этого документа чиновники не торопились исполнять. Тогда решать проблему решили через суд, и в итоге служители Фемиды обязали ответчика устранить нарушения в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU