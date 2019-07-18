2019-07-18T11:44:07+03:00
Общество

Чиновников в Хабаровском крае подвела изношенная канализация

Из-за проблем с водоотведением стоки попадали в ручей и реку в Эльбане
Ольга КИВА
Поделиться:
Чиновников в Хабаровском крае подвела изношенная канализацияЧиновников в Хабаровском крае подвела изношенная канализацияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае к ответу призвали чиновников из администрации Эльбанского сельского поселения. Суть претензии сводилась к ошибкам при организации водоотведения и водоснабжения. В результате допущенных недочетов в ручей Савой-Хайчон и реку Эльбан сбрасывали неочищенные стоки.

- Нарушения выявили во время проверки исполнения законодательства об охране водных объектов при сбросе сточных вод. Выяснилось, что действующая канализационная сеть изношена. Местами ее отдельные части нужно было заменить, - прокомментировали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

В итоге главе администрации Эльбанского городского поселения внесли представление. Требования этого документа чиновники не торопились исполнять. Тогда решать проблему решили через суд, и в итоге служители Фемиды обязали ответчика устранить нарушения в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24