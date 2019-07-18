СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-18T11:58:47+03:00

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В Хабаровске принимают отремонтированные дворы. На сегодняшний день 17 придомовых территорий уже привели в порядок. Так, работы, например, закончились возле дома №40 на улице Рокоссовского. Собственники захотели поделить двор на несколько зон, проложить здесь пешеходные дорожки, а также обустроить клумбы.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом году на конкурсной основе распределили гранты на благоустройство дворовых территорий. Деньги получили жители 87 многоквартирных домов.

Напомним, что по условиям муниципального гранта жильцы вложили собственные 50 процентов средств от сметной стоимости проекта – 725 тысяч рублей. Еще столько же добавила мэрия Хабаровска. По аналогичной схеме приведут в порядок еще 30 дворов. Кроме того, на 57 территориях собираются обустроить современные детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU