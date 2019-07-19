СЕГОДНЯ 01:04 2019-07-19T01:04:59+03:00

Погода в Хабаровске на 19 июля 2019 года: днем до +28, ожидается дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Местами в регионе будет гроза

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Циклон за циклоном проникают с территории Китая в Россию, идут с юго-запада на северо-восток. Оттого у погоды сохраняется неустойчивый характер. Время от времени идут дожди, где-то даже гремят грозы. Температурный фон жаркий.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +17+19. Днем +28+30.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +27+29. Уровень Амура у краевого центра 169 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 24 градуса.

В Бикине дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +27+29.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +22+24.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +27+29. Уровень Амура у Города Юности 229 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +28+30.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +23+25. Уровень Амура в устье реки 130 см.

В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU