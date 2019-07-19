Руководство школы-интерната в Хабаровском крае под суд подвели фиктивные работники
Руководитель и заместитель руководителя школы-интерната в Советской Гавани ждут суда. Их обвиняют в коррупционных преступлениях – мошенничестве и служебном подлоге. По материалам дела, оба фигуранта причастны к фиктивному трудоустройству пяти человек.
- Во время расследования выяснили, что в школе-интернате числились педагог-организатор, прачки, сторожа. Эти сотрудники якобы трудились в течение трех, сведения о них вносили в табеля учета использования рабочего времени. Также фиктивным работникам исправно начисляли и выплачивали зарплату, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ России по Хабаровскому краю.
В общей сложности через фиктивных сотрудников в виде зарплаты в учреждении смогли выудить из муниципальной казны больше 813 тысяч рублей. Во время следствия бывший заместитель директора школы-интернат дал признательные показания, бывший директор вину не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU