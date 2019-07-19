Руководство школы-интерната в Хабаровском крае под суд подвели фиктивные работники

СЕГОДНЯ 03:26 2019-07-19T03:26:38+03:00

За счет зарплаты этих сотрудников из бюджета успели забрать больше 800 тысяч рублей

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Руководитель и заместитель руководителя школы-интерната в Советской Гавани ждут суда. Их обвиняют в коррупционных преступлениях – мошенничестве и служебном подлоге. По материалам дела, оба фигуранта причастны к фиктивному трудоустройству пяти человек.

- Во время расследования выяснили, что в школе-интернате числились педагог-организатор, прачки, сторожа. Эти сотрудники якобы трудились в течение трех, сведения о них вносили в табеля учета использования рабочего времени. Также фиктивным работникам исправно начисляли и выплачивали зарплату, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ России по Хабаровскому краю.

В общей сложности через фиктивных сотрудников в виде зарплаты в учреждении смогли выудить из муниципальной казны больше 813 тысяч рублей. Во время следствия бывший заместитель директора школы-интернат дал признательные показания, бывший директор вину не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU