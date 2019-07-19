2019-07-19T09:36:54+03:00
Общество

Жители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсети

С начала года таким образом уже обратились почти две с половиной тысячи граждан
Ольга КИВА
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Жители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсетиЖители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсетиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жители Хабаровского края активно осваивают социальные сети в попытках донести до властей проблемные моменты. Комментарии и публикации в режиме реального времени отрабатывает система «Инцидент-менеджмент». С начала года зафиксировали и уже отработали 2402 сообщения.

- Больше всего жалоб от населения поступает на ЖКХ и благоустройство. Это почти 900 обращений. На втором месте дорожные вопросы – 674 обращения, и на третьем проблемы в социальной сфере – 485 обращений. Чаще всего об инцидентах рассказывают жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Николаевского, Хабаровского, имени Лазо районов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что начиная с апреля зафиксировали рост количества обращений по вопросам содержания и ремонта дорог. Речь идет в том числе о федеральных, краевых и местных трассах. Также людей больше стали волновать вопросы благоустройства придомовых и городских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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