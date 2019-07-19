Хабаровчане помогут дополнить образ «Дальнего Востока, в котором хочется жить»

СЕГОДНЯ 06:06 2019-07-19T09:35:47+03:00

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Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в опросе, который поможет дополнить образ «Дальнего Востока, в котором хочется жить». На голосование поставили предложения, которые выработали на Всероссийском молодежном образовательном Дальневосточном форуме «Восток».

- Во время этого мероприятия 1 июля состоялась сессия, участники которой систематизировали основные преимущества территорий ДФО. Также гости события разработали перечень предложений по повышению уровня социально-экономического развития регионов и уровня жизни в целом. Итог этой работы вынесли на общественное голосование, - прокомментировали в краевом комитете по молодежной политике.

Чтобы участвовать в голосовании, нужно войти в автоматизированную информационную систему. Каждое мнение будет учтено при создании образа Дальнего Востока, в котором хочется жить и реализовывать себя. К участию приглашают молодежь, представителей молодежных общественных организаций. Голосование продлится до 10 августа 2019 года на сайте «Молодежь России». Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, представят на Восточном экономическом форуме в рамках молодежного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU