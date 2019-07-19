Хабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеля

СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-19T09:34:26+03:00

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Компания, оказывающая услуги по подключению интернет в жилых домах, в одночасье лишилась своего имущества. По предварительной информации, медный кабель сотрудники организации должны были использовать для подключения системы обеспечения работы сети интернет и телевидения. Однако некто забрался на крышу и стащил 200 метров цветного металла. Потерпевшие оценили ущерб в 120 тысяч рублей.

- В результате расследования этого инцидента установили, что к похищению причастен 20-летний безработный хабаровчанин. Несмотря на возраст, молодой человек уже имел проблемы с законом, а также отбывал наказание за имущественные преступления. Цветной металл он сдал в пункт приема вторсырья, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Сам подозреваемый пока находится под стражей. За свой поступок он может поплатиться лишением свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU