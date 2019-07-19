2019-07-19T09:34:26+03:00
Происшествия

Хабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеля

Подозреваемого в похищении уже задержали и посадили под замок
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеляХабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеляФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Компания, оказывающая услуги по подключению интернет в жилых домах, в одночасье лишилась своего имущества. По предварительной информации, медный кабель сотрудники организации должны были использовать для подключения системы обеспечения работы сети интернет и телевидения. Однако некто забрался на крышу и стащил 200 метров цветного металла. Потерпевшие оценили ущерб в 120 тысяч рублей.

- В результате расследования этого инцидента установили, что к похищению причастен 20-летний безработный хабаровчанин. Несмотря на возраст, молодой человек уже имел проблемы с законом, а также отбывал наказание за имущественные преступления. Цветной металл он сдал в пункт приема вторсырья, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Сам подозреваемый пока находится под стражей. За свой поступок он может поплатиться лишением свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центр
Новый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность
Фермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скота
От лап медведей пострадали владельцы пасеки и огорода в Хабаровском крае
В Хабаровском крае для детей с ограниченными возможностями здоровья строят спецкорпус
Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь
Владельцу элитного авто дорого обошелся конфликт с поджигателем в Хабаровске
Железнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в Хабаровске
Ремонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентября
Землю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна
В Хабаровском крае нашли тело утонувшего рыбака
Хабаровчане помогут дополнить образ «Дальнего Востока, в котором хочется жить»
Жители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсети
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров агропромышленного комплекса