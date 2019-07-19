СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-19T09:33:31+03:00

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В Хабаровском крае нашли тело утонувшего рыбака. Ранее сообщалось, что мужчина 33 лет пропал в ночь с 13 на 14 июля в районе Амурска на протоке Синдинской. Предварительно было известно, что на рыбалку потерпевший отправился вместе со своим приятелем. Изначально предполагалось, что мужчина утонул.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО», искали рыбака, обследуя акваторию и береговую линию вниз по течению реки Амур. В поисках кроме спасателей участвовали также добровольцы. Тело обнаружили 17 июля в пяти километрах от места, где предположительно произошел несчастный случай.

Жителей края призывают быть предельно внимательными во время рыбалки и походов в лес. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности при отдыхе на природе. Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU