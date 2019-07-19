2019-07-19T09:32:42+03:00
Общество

Землю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна

Вывозом обломков занимался арендатор участка
Александр ШТААЛЬ
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Землю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна ФОТО: Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратураЗемлю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна ФОТО: Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура
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В Хабаровском крае удалось освободить участок земли от ржавого судна. Обломки обнаружили в селе Чныррах Николаевского района во время проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды. За порядок на участке отвечал арендатор – рыбокомбинат. Однако на ржавую конструкцию до недавнего времени никто из пользователей земли не обращал внимания.

- Участок, где обнаружили обломки, находится в границах населённого пункта, в водоохранной зоне реки Амур. Сложившуюся ситуацию посчитали нарушением федерального законодательства, так как на ржавое судно пусть и косвенно, но все же негативно влияло на качество почвы, загрязняя ее продуктами коррозии, - рассказали в пресс-службе Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

Руководству предприятия внесли представление. Требования этого документа уже выполнены - ржавый фрагмент судна разрезали автогеном и вывезли в пункт приема металлолома. Также работникам организации напомнили о соблюдении требований природоохранного законодательства. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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