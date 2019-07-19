2019-07-19T07:41:26+03:00
Общество

Ремонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентября

Сейчас на участке обустраивают автобусные «карманы»
Ольга КИВА
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Ремонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентябряРемонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентябряФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В городе Юности продолжается ремонт улицы Павловского. Реконструировать этот участок начали в июле, на сегодняшний день уже уложили первый слой нового асфальта. Дорожники обустраивают автобусные «карманы», потом они возьмутся за очистку старых и нарезку новых водоприемных канав, продолжат укладку асфальта, подбивку обочин щебнем. В завершении работ на поверхность новой дороги нанесут разметку, установят дорожные знаки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее эта дорога доставляла много неудобств автолюбителям. Оценить новую трассу горожане смогут в начале сентября. В городе Юности также продолжается реконструкция подъездной дороги к микрорайону «Дружба». Ее осмотрели участники рабочей группы и уже нашли ряд недочетов. Подрядчику поручили их устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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