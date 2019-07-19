Железнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-19T09:30:11+03:00

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В Хабаровске на улице Тихоокеанской закроют железнодорожный переезд. Это необходимая процедура, которую собираются провести 23 июля в связи с ремонтными работами на участке.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, движение в районе железнодорожного переезда ограничат на один день - 23 июля. Введенный запрет на проезд автотранспорта в этом районе будет действовать в период с 1:00 до 5:00. Обращаем внимание на то, что время указано местное.

Внимание автолюбителей обращают на альтернативный маршрут движения. Так, проехать можно будет через улицу Джамбула и улицу Шелеста. Жителям и гостям краевой столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Водителей убедительно просят принять во внимание вышеуказанную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU