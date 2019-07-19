2019-07-19T09:30:11+03:00
Общество

Железнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в Хабаровске

Ограничение будет действовать 23 июля
Ольга КИВА
Поделиться:
Железнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в ХабаровскеЖелезнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в ХабаровскеФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске на улице Тихоокеанской закроют железнодорожный переезд. Это необходимая процедура, которую собираются провести 23 июля в связи с ремонтными работами на участке.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, движение в районе железнодорожного переезда ограничат на один день - 23 июля. Введенный запрет на проезд автотранспорта в этом районе будет действовать в период с 1:00 до 5:00. Обращаем внимание на то, что время указано местное.

Внимание автолюбителей обращают на альтернативный маршрут движения. Так, проехать можно будет через улицу Джамбула и улицу Шелеста. Жителям и гостям краевой столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Водителей убедительно просят принять во внимание вышеуказанную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центр
Новый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность
Фермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скота
От лап медведей пострадали владельцы пасеки и огорода в Хабаровском крае
В Хабаровском крае для детей с ограниченными возможностями здоровья строят спецкорпус
Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь
Владельцу элитного авто дорого обошелся конфликт с поджигателем в Хабаровске
Ремонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентября
Землю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна
В Хабаровском крае нашли тело утонувшего рыбака
Хабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеля
Хабаровчане помогут дополнить образ «Дальнего Востока, в котором хочется жить»
Жители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсети
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров агропромышленного комплекса