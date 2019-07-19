Владельцу элитного авто дорого обошелся конфликт с поджигателем в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-19T09:29:18+03:00

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В полицию обратился хабаровчанин, у которого в Индустриальном районе сгорело авто. Мужчина рассказал, что все случилось, пока он находился за городом. Ключи от машины он передал своей сожительнице. Однако сигнализация не сработала, когда произошло возгорание, поэтому вовремя отреагировать не успели.

- От огня пострадал салон транспортного средства и лакокрасочное покрытие. В общей сложности мужчина оценил ущерб в три миллиона 500 тысяч рублей. Как позже выяснилось, это был умышленный поджог, в котором подозревают 32-летнего горожанина, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, задержанный совершил злодеяние на почве личных неприязненных отношений. К слову, ранее у него не было проблем с законом. Сейчас же в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». За этот проступок мужчина рискует угодить за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU