СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-19T10:00:16+03:00

В Хабаровском крае для детей с ограниченными возможностями здоровья строят спецкорпус ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

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В Хабаровском крае в детском лагере имени Константина Заслонова строят корпус для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новая постройка будет рассчитана на 60 ребят. Помещение оборудуют специальными пандусами, большими туалетными и душевыми комнатами. Также для ребят обустроят спальни, игротеки и гладильные. При этом в проекте предусмотрели, что ребята будут здесь передвигаться в том числе и на колясках.

На первом этапе строительства установят очистные сооружения, канализационные и электрические сети, системы пожарной безопасности. Также здесь благоустроят территорию. В целом на эти работы собираются потратить 138 миллионов рублей. Строительство завершится осенью текущего года.

Как рассказали в краевом министерстве образования и науки, будет и второй этап строительства. Будут возводить три кирпичных двухэтажных отапливаемых здания, где дети смогут жить даже зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU