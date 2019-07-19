От лап медведей пострадали владельцы пасеки и огорода в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-19T10:20:16+03:00

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В Хабаровском крае медведи опять похозяйничали на территории людей. Так, за период с 12 по 18 июля в регионе зафиксировали пять конфликтных ситуаций. Отметим, в целом с начала года дикие животные захаживали в гости к людям 109 раз.

- Одно из последних происшествий случилось 13 июля. В этот день гималайский медведь разорил пасеку на окраине села Зоевка в районе имени Лазо. В этот же день бурые медведи уничтожили урожай на дачах в районе девятого километра автодороги Николаевск-на Амуре – поселок Маго в Николаевском районе. Местные жители сами попытались выгнать животных, но косолапые устроили агрессивные выпады, - рассказали в краевом министерстве природы.

Два дня спустя, 15 июля, один мишка прошел по окраине села Корсаково-1 в Хабаровском районе, а второй задавил свинью в сарае жителя села Богородское в Ульчском районе. На следующий день другое животное прогуливалось по огороду жителя села Корсаково-2 в Хабаровском районе. Было также сообщение о том, что тигр ранил корову в поселке Золотой. Однако, обследовав животное, специалисты пришли к выводу, что проколы на его теле нанесли острым металлическим предметом.

Жителей края убедительно просят придерживаться правил поведения в местах обитания диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU