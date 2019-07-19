2019-07-19T11:13:14+03:00
Общество

Фермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скота

На эти цели в регионе выделили 10 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Фермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скотаФермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скотаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае владельцам личных подсобных хозяйств выделят субсидии на содержание поголовья коров, свиноматок и козоматок. На эти цели из краевой казны выделили 10 миллионов рублей. Деньги распределили между бюджетами муниципальных образований.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, эта мера поддержки действует в регионе с 2016 года. В этому году воспользоваться субсидией пожелали фермеры из Амурского, Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского и имени Лазо районов. Также финансовую помощь получат жители сел Богородское и Ухта Ульчского района.

Так, фермерам на содержание домашнего скота выплатят шесть тысяч рублей на одну корову, две тысячи 600 рублей на одну свиноматку и впервые с этого года две тысячи рублей на одну козу. Чтобы получить деньги, владельцам личных подсобных хозяйств нужно по месту жительства предоставить выписку из похозяйственней книги и обеспечить сохранение животного до следующего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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