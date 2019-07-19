2019-07-19T11:44:09+03:00
Политика

Новый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность

Павла Сторожука избрали большинством голосов районного Собрания депутатов
Александр ШТААЛЬ
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Новый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность ФОТО: Администрация Хабаровского муниципального районаНовый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность ФОТО: Администрация Хабаровского муниципального района
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Накануне стало известно, кто займет пост главы администрации района имени Лазо. Так, большинством голосов районного Собрания депутатов 17 июля избрали Павла Сторожука. Сегодня, 19 июля, управленец вступил в должность.

Как сообщили в районной администрации, «новобранца» уже поздравили глава Хабаровского района Александр Яц и председатель Собрания депутатов Дмитрий Савченко. В своей напутственной речи Александр Яц отметил, что у Павла Сторожука впереди много работы, а также пожелал, чтобы все планы были реализованы, а ожидания местных жителей оправданы.

Ранее сообщали, что на пост главы района претендовали 10 кандидатов. Из них выбрали четырех, которые боролись за должность. Среди конкурентов Павла Сторожука были Виталий Саляхеев - экс-гендиректор АО «Переяславский завод», Анжелика Миронова - заместитель министра ЖКХ Хабаровского края и Леонид Стариков, бывший заместитель главы администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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